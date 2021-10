Hombre asegura que arrojaron los desechos del baño de un avión en su jardín

Un hombre que vive en Windsor, una ciudad cercana a Londres, denunció que un avión arrojó los desechos del baño en el jardín de su casa. Según sus declaraciones, el patio quedó completamente cubierto de algo “horrible”.

El caso se supo luego de que una concejala llamada Karen Davies revelara la situación en el foro de aviación The Royal Borough of Windsor & Maidenhead. Allí aseguró que el jardín del afectado quedó con heces.

“Sé que ocurren varios incidentes cada año con las aguas residuales congeladas de los aviones, pero esto no estaba congelado y todo su jardín estaba salpicado de una manera muy desagradable. Él estaba en el jardín en ese momento, así que fue una experiencia realmente horrible”, contó Davies.

Se sabe que el afectado no denunció en su momento la situación, pero llamó a la aerolínea para que respondieran. Aunque la compañía, de la que no se reveló el nombre, no respondió al principio, luego reconoció el error porque el hombre rastreó la ruta del avión.

Plane drops poo on Windsor man.



Cllr Karen Davies explains that his whole garden, & garden umbrellas & him were covered poo. 😲 https://t.co/aKqwIGJquk pic.twitter.com/Ga11ufnmRE — Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) October 19, 2021

¿Qué pasa con los desechos de los baños en los aviones?

Según varios mitos urbanos, se creía que los excrementos eran expulsados de los aviones mientras iban por los aires. Sin embargo, se trata de falsas teorías.

Se sabe que dichos desechos se almacenan en un compartimento con tratamientos especiales que luego es vaciado cuando está en tierra a través de un tanque.