Hombre le pide foto a Zidane tras ser chocado por su auto

El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se convirtió en noticia después de que se conociera que se tomó una fotografía con un fans, después de que el entrenador del club merengue lo chocara.

La información que confirmó el programa Jugones, dirigido por el periodista español, Josep Pedrerol, señaló que el choque se produjo el pasado 8 de febrero, cuando el entrenador se encontraba saliendo del lugar en donde entrena el Real Madrid.

En el programa entrevistaron a la “víctima” del choco, quien mencionó que al responsable había sido el técnico del conjunto blanco, “al mirarnos lo reconocí, era Zidane. Me preguntó si estaba bien, muy educado”. Quien además agregó que le solicitó una foto, para poder presumir con sus allegados.

“Luego le pregunté si me podía hacer una selfie porque no me iban a creer que me había chocado”, dijo Ignacio Fernández, el hombre a quien chocó el técnico francés.