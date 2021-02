Hubo una búsqueda solidaria en la montaña de Montserrat: padre de Julián Beltrán

César Beltrán, padre de Julián Beltrán, el joven desaparecido en Barcelona desde el pasado 6 de enero, manifestó en La W que “es muy lamentable todo lo que nos está sucediendo en esos momentos, no hemos podido solucionar nada. La Policía dejó de buscarlo al no tener indicios claros sobre su paradero.

“Ayer se hizo una búsqueda solidaria en la montaña de Montserrat. Estamos como al principio”, indicó.

Además, señaló que “no sabemos en qué está la Policía, no sabemos en qué está la investigación. Las personas que estuvieron en la fiesta no hablan ni dicen nada”.