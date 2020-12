Joe Biden critica el "retraso" en el plan de vacunación contra la COVID-19 de Donald Trump

"El plan del gobierno de Trump para distribuir las vacunas está con retraso, con mucho retraso", indicó Biden en un discurso sobre la pandemia en el que prometió "mover cielo, mar y tierra para avanzar en la dirección correcta".

Desde su feudo de Wilmington, en el estado de Delaware (este), el demócrata criticó a Trump ya que hasta ahora hay vacunadas 2,1 millones de personas y no 20 millones como había prometido el mandatario saliente para el final de 2020.

Biden - quien asume el 20 de enero - dijo que no va a escatimar en esfuerzo para que se entreguen las vacunas y que además lanzará campañas de educación para que la población confíe en su seguridad.

Lea aquí: La Unión Europea recibirá 300 millones de dosis de la vacuna de BioNTech y Pfizer

El eminente inmunólogo Antony Fauci, consejero de la Casa Blanca sobre la crisis, advirtió que el proceso está por detrás de lo proyectado.

Sin embargo, el presidente republicano no coincide con esas visiones.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twiter por la noche del martes, Trump consideró que no se le podía responsabilizar por los retrasos en el programa y que el balón estaba ahora en la cancha de los diferentes estados.

"No solo hemos desarrollado las vacunas (...) sino que las hemos enviado a los Estados", recalcó.

It is up to the States to distribute the vaccines once brought to the designated areas by the Federal Government. We have not only developed the vaccines, including putting up money to move the process along quickly, but gotten them to the states. Biden failed with Swine Flu!