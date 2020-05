Jorge Alesanco, el español que convive con una manada de leones en Kenia

Jorge Alesanco ha estudiado grandes felinos y ha despertado la simpatía con los leones de la sabana africana del Serengeti, en Kenia. Hace 15 años decidió trasladarse a la reserva natural de Masai Mara e investigar el comportamiento de la fauna salvaje que habita esta parte del mundo.

“El trabajo con esta manada empezó hace 8 años, antes interactué con otra pero no tanto como con esta. Esta manada conquistó el territorio de los primeros leones con lo que empezamos a interactuar con mi esposa. Me tomó 8 años empezar a bajarme del carro, a que la manada me aceptara y desde entonces he tenido muchas aventuras”, recordó.

Alesanco se convirtió en el primer hombre capaz de convivir con leones africanos, integrándose como un miembro más y pasando por inadvertido en esta vida salvaje. Todo eso fue recopilado en su documental, ‘El rey de la sabana’.

En ocho capítulos ofrece conocer de primera manos los comportamientos ocultos en la naturaleza. Esta zona de África es los pocos espacios de mundo donde se pueden ver manadas de leones, ya que crece destrucción de su hábitat de una manera alarmante.

Asimismo, Jorge compartió una de las experiencias más inolvidables que ha tenido con los leones, “cuando los cachorros están recién nacidos, las madres se preocupan de llevarme a ver a sus leones recién nacidos. Ese es un momento muy íntimo. En teoría, las leonas salvajes tendrían que defender a eso cachorros de una manera agresiva, pero conmigo es todo lo contario”.

El español comentó que las leonas lo consideran “como si fuera un león macho”. Además explicó si dentro de las manadas tienen roles, “dentro de una coalición de leones, el rey león es el primero en la jerarquía y los otros leones están en la siguientes fases”.