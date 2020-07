Jueces del derribo del Avión de Malaysia Airlines autorizan investigar otros escenarios

Los jueces del tribunal de Ámsterdam encargado del derribo del avión de Malaysia Airlines en el este de Ucrania en 2014 aceptaron hoy la petición de la defensa de uno de los acusados de investigar escenarios alternativos a lo ocurrido, como las teorías de un disparo por error o de un accidente.



Los abogados del ruso Oleg Pulátov, el único de los cuatro sospechosos representado por un equipo de letrados ante el tribunal, consideran que la Fiscalía está "tratando de demostrar a cualquier precio" que el vuelo MH17 fue derribado por un misil Buk, presuntamente proporcionado por Moscú a los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania.



Para los letrados, que niegan que su cliente estuviera involucrado en el transporte del sistema de misiles, hay "indicaciones y hechos" que apuntan en "otra dirección" y que están siendo ignorados por los investigadores del caso, como el escenario de que el avión fuera objeto de un disparo por error o que estaba siendo utilizado como un escudo de protección de otro aparato militar.

La defensa considera que no se han llevado a cabo suficientes investigaciones sobre las versiones alternativas de lo que pudo haber ocurrido con el MH17 y lamentó que "las pruebas se dejaron desatendidas en un campo durante cuatro meses", en referencia a los restos del avión que no fueron recuperados inmediatamente después del derribo.



Además, denunciaron que los investigadores solo cuentan con "un 30 por ciento" de los restos del avión, "que no fueron ni siquiera recuperados con ayuda de forenses profesionales", y la investigación se basa "en gran medida en conversaciones escuchadas por los servicios de inteligencia ucranianos", a los que quita credibilidad.



El vuelo MH17 partió con 298 personas, en su mayoría holandeses, desde el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam con destino a Kuala Lampur el 17 de julio de 2014 y fue "derribado intencionadamente" por un misil Buk disparado por los rebeldes prorrusos, según un equipo de investigadores internacionales (JIT), que han estado los últimos seis años buscando señales de lo ocurrido.

El equipo del JIT concluyó que tres sospechosos de nacionalidad rusa (Igor Guirkin, Serguéi Dubinski y Pulatov), junto al ciudadano ucraniano Leonid Kharchenko, estaban en la zona controlada por milicias separatistas prorrusas en el este de Ucrania donde se instaló el sistema de misiles Buk, del que salió el misil tierra-aire disparado contra el vuelo.



Ninguno de los cuatro acusados se ha presentado personalmente ante el tribunal y están siendo juzgados en rebeldía, a excepción de Pulatov, que si encargó su defensa a un equipo de abogados holandeses.



La defensa de Pulátov tiene hasta otoño para explicar cómo responde su cliente a las acusaciones de la Fiscalía y para presentar los resultados de su investigación, escuchar a testigos adicionales y reunirse personalmente con su cliente para tratar el caso, cuando se levanten las restricciones de viaje a Rusia por la pandemia de la COVID-19.



El tribunal de alta seguridad de Schiphol, que lleva el caso desde el pasado 9 de marzo, retomará el proceso judicial el 31 de agosto.