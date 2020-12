La defensa de Sarkozy denuncia que "no hay caso" y pide la absolución

Jacqueline Laffont, abogada del expresidente francés Nicolas Sarkozy, denunció este miércoles "la vacuidad" de las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias contra su cliente y pidió su absolución en el juicio por esos delitos que se celebra en París.



En presencia de Carla Bruni, la esposa del hombre que ocupó el Elíseo entre 2007 y 2012, la letrada fue "desmontando" los cargos que la víspera había desgranado la Fiscalía para pedir una pena de dos años de prisión, más otros tantos exentos de cumplimiento.



A Sarkozy se le reprocha haber prometido en 2014 una promoción a Gilbert Azibert, entonces magistrado del Supremo, a cambio de obtener en ese tribunal informaciones confidenciales sobre otra investigación en la que estaba implicado, el llamado "caso Bettencourt".



Azibert también está acusado, al igual que el abogado de confianza de Sarkzoy, Thierry Herzog, intermediario en ese asunto, según la Fiscalía, que pidió para ambos igualmente una pena de dos años de cárcel y otros dos exentos de cumplimiento.

Para Laffont, la acusación se sustenta en hipótesis no probadas y la vista oral ha servido para demostrar que ninguna prueba apunta al pacto de corrupción que llevó a su cliente a convertirse en el primer expresidente francés en sentarse en el banquillo de los acusados.



"Me tempo que son las antiguas responsabilidades de mi cliente las que han generado este caso", aseguró la letrada, que denunció "derivas judiciales" que le han llevado al tribunal.



La abogada recordó que debe ser la acusación quien aporte las pruebas del delito y no la defensa quien pruebe su inocencia, y denunció que la Fiscalía no ha demostrado ninguna.



Laffont aseguró que el caso comenzó con unas escuchas telefónicas dudosas, porque la defensa considera que no se pueden intervenir las conversaciones entre un abogado y su cliente, pero que, más allá de eso, no se ha aportado ni una prueba, ni un testimonio que lo apoye.

"Creo que no se pueden condenar esas charlas y no creo que este tribunal lo haga", indicó.



Tras su alegato se suspendió la sesión, antes de que el jueves hablen los letrados de los otros dos acusados y el caso quede visto para sentencia.



Sarkozy tiene otras causas con la justicia, como la que en marzo próximo le llevará de nuevo al banquillo de los acusados por las irregularidades en la financiación de su campaña de 2012.



Siguen en proceso de instrucción las de financiación de su campaña de 2007 con dinero libio, y su nombre aparece también en las pesquisas sobre la indemnización pagada al exministro y empresario Bernard Tapie, el encargo de encuestas sin concurso público en su etapa en el Elíseo o las ventas de helicópteros a Kazajistán y de armamento a Pakistán.