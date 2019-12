La filial colombiana ISA y la española Iberdrola ganan concesiones eléctricas en Brasil

Las filiales de los grupos ISA, de Colombia, e Iberdrola, de España, ganaron este jueves cuatro de las doce concesiones subastadas para la construcción, operación y manutención de líneas de transmisión eléctrica en Brasil.



ISA, controladora de la Compañía de Transmisión de Energía Eléctrica Paulista (Cteep), se adjudicó tres lotes, mientras que Iberdrola, a través de su subsidiaria Neoenergia, venció en uno de los siete por los que presentó ofertas.



En el concurso, organizado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), regulador del sector, se adjudicaron una docena de lotes para construir un total de 2.470 kilómetros de líneas eléctricas y subestaciones con capacidad de transformación de 7.800 megavoltiamperios (MVA).



El órgano calculó inversiones por valor de 4.180 millones de reales (unos 1.030 millones de dólares) y la generación de 8.782 empleos directos.



Las líneas eléctricas fueron adjudicadas a las empresas o consorcios que más se comprometieron a limitar sus ingresos anuales con respecto a un precio máximo establecido por Aneel.



ISA se adjudicó el primero de los lotes ofertados, que engloba instalaciones en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur del país.



La empresa se comprometió a limitar sus ingresos anuales hasta los 37,74 millones de reales (unos 9,30 millones de dólares), una cifra en un 66,8 % menor que el máximo estipulado por Aneel.



También ganó un lote con proyectos en los estados de Mato Grosso do Sul y Sao Paulo y un tercero en Minas Gerais, con rebajas del 38,8 % y del 65,4 % con respecto al tope de ganancias establecidas.



Por su parte, Neoenergia se adjudicó el lote número 9, con instalaciones en los estados de Bahía y Goiás y por el que hubo un total de 17 lances, uno de los más disputados de la jornada.



La filial de Iberdrola consiguió la licitación al limitar sus ingresos anuales hasta los 18 millones de reales (4,40 millones de dólares), un 64,04 % menos que el techo establecido por Aneel, que era de alrededor de 50 millones de reales (unos 12,3 millones de dólares).



El lote adjudicado a Neoenergia comprende la construcción y operación de una línea eléctrica de 105 kilómetros y de dos subestaciones que servirán para expandir el sistema de transmisión en el oeste de Bahía (nordeste).



La fecha límite para la entrada en operación comercial del proyecto es el 20 de marzo de 2024.



Los otros ocho lotes de la subasta se los adjudicaron distintas empresas y consorcios brasileños, como Montago, Zopone, Consorcio Nordeste, Engepar, Barolo Participaçoes, Consorcio Norte y Consorcio VSF Tranmissoras do Brasil, que ganó dos, siendo el último de ellos el más disputado con 22 lances para la construcción de 193 kilómetros de líneas en Bahía.



Los proyectos están localizados en 12 de los 27 estados de Brasil y todos ellos deberán entrar en funcionamiento en un plazo de 36 a 60 meses a partir de la firma de los respectivos contratos de concesión.