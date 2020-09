La iniciativa de Estados Unidos sobre las sanciones a Irán sigue encallada en la ONU

La iniciativa de Estados Unidos para restablecer las sanciones de Naciones Unidas contra Irán continúa encallada, después de que este martes el nuevo presidente de turno del Consejo de Seguridad haya dicho que no prevé tomar nuevas acciones.



Estados Unidos inició en agosto un procedimiento ante la ONU para que se recuperen las sanciones internacionales contra Irán que se levantaron con el acuerdo nuclear de 2015, argumentando que el Gobierno iraní ha incumplido sus obligaciones.



Sin embargo, una mayoría del Consejo de Seguridad -incluidas el resto de potencias con derecho de veto- consideran que Estados Unidos no tiene derecho a utilizar este mecanismo, pues abandonó el pacto en 2018.



Así, el presidente de turno del Consejo durante agosto, el indonesio Dian Triansyah Djani, decidió que dada la falta de consenso no estaba “en posición de tomar más acciones" sobre el asunto, dejando la cuestión en el limbo.

Este martes, el nuevo presidente de turno, el embajador de Níger Abdou Abarry, dijo a los periodistas que su país mantendrá esa línea y no dará nuevos pasos.



La resolución 2231, con la que el Consejo de Seguridad respaldó el acuerdo entre las potencias e Irán, incluye una cláusula que permite a cualquier firmante pedir la reimposición de sanciones en caso de incumplimiento por parte de Teherán y siempre que se cumplan una serie de condiciones.



En principio, una vez hecha oficial la solicitud de restablecer sanciones, el Consejo de Seguridad tiene un plazo de 30 días si quiere aprobar una resolución que mantenga el levantamiento, pero Estados Unidostendría capacidad para vetarla.



En caso de que ningún país presente un texto para ello, le correspondería a la presidencia del Consejo, pero Abarry dejó claro que no tiene previsto hacerlo.

Estados Unidos defiende que, si no hay resolución, las sanciones se reimpondrán automáticamente el 20 de septiembre, pero una abrumadora mayoría del Consejo considera que todo el procedimiento es nulo y, por tanto, niega que eso vaya a ocurrir.



Estados Unidos optó por buscar el restablecimiento de todas las sanciones de la ONU contra Irán después de fracasar en su intento de prorrogar el embargo de armas que pesa sobre el país persa y que, tal y como establecía el acuerdo nuclear de 2015, llegará a su fin el próximo octubre.



Las sanciones de Naciones Unidas que busca ahora volver a imponer incluyen el embargo de armas, pero también otros castigos como una prohibición de actividades de desarrollo atómico y medidas contra personalidades y entidades.



Si eso no ocurre, se volverían a imponer automáticamente todos los castigos que pesaban sobre Irán antes de 2015, incluido un embargo de armas, una prohibición de actividades de desarrollo atómico y castigos contra personalidades y entidades.