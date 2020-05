La lucha de Lorena Gallo contra la violencia doméstica

Hace 26 años, la activista ecuatoriana Lorena Gallo, apellidada Bobbit en aquel entonces, fue noticia por un desafortunado suceso de violencia doméstica luego de vivir años siendo golpeada y maltratada por su marido.

Hoy en día, Gallo ha decidido contar su historia a través de una película producida y narrada por ella misma, titulada 'I was Lorena Bobbit'. La producción se estrenará en el canal Lifetime en Estados Unidos el próximo 25 de mayo.

En diálogo con W Fin de Semana, Gallo conversó sobre lucha contra la violencia doméstica y el maltrato infantil a través de su fundación, Lorena Gallo Foundation.

"Una de mis metas es lograr construir un refugio de emergencia para víctimas de violencia doméstica, en particular niños y mujeres. El silencio no es una opción. Es importante que las mujeres nos unamos y contemos nuestras historias", le dijo a este medio.

Así, basada en su experiencia personal, Gallo hace un llamado a las personas víctimas de violencia intrafamiliar: "Las mujeres tenemos ese estigma de no decirle a nadie. Hay que seguir desetigmatizando este abuso, porque si no unimos nuestras voces, no hay fuerza en ellas".

"Cuando me casé yo era muy joven, no vi esas banderas rojas. Los abusadores primero te aíslan de amigos y familia (...) cuando empiezan a ser celosos, ya es una alerta. Mi exmarido me hacía tener miedo de llamar a la Policía, me amenazaba con que me deportarían (...) hay que ser fuertes y nunca dejar de hablar con amigos, vecinos o familiares, la comunicación es importante", cuenta la activista sobre las lecciones que le dejó su historia.