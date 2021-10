Ladrón no encontró qué robar en una casa y dejó una carta indignado

Un hombre llamado Trilochan Gaur compartió a través de redes sociales la carta que le dejó un ladrón en su apartamento. Se trata de unas líneas en las que expresó su indignación porque no encontró valiosas pertenencias para llevarse.

Según lo que contó el tuitero, la historia ocurrió en el distrito de Dewas, en la India. Un sujeto ingresó a su casa mientras estaba fuera por dos semanas, por lo que era el momento ideal para cometer el robo.

Cuando la víctima regresó, halló la cerradura de su puerta violentada, varias de sus pertenencias en el suelo y una curiosa carta. “Si no había dinero en casa, no debió haberla cerrado”, escribió indignado el ladrón.

A pesar de la curiosa carta que dejó, el hombre denunció que le robaron algunas joyas avaluadas en 400 dólares, por lo que están en búsqueda del sospechoso.

Gracias a la carta que escribió a mano, medios locales informaron que los investigadores podrían dar con el paradero del ladrón indignado. A continuación la foto de la nota que le dejaron al hombre que intentaron robar.

In a strange incident of theft in Dewas, burglars not only broke into the house of a deputy collector but also left a note for him. "Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha na collector! pic.twitter.com/mafaLj4gPC