Las autoridades no han querido poner de su parte: amigo de joven desaparecido en Barcelona

Continúa la búsqueda del joven colombiano Julián Esteban Beltrán, desaparecido desde el pasado 6 de enero luego de salir de una fiesta clandestina en Barcelona.

Su amigo Camilo Reyes manifestó que “no sabemos nada porque las autoridades no han querido poner de su parte. Hay algunos que no tienen ni idea de qué caso estamos hablando”.

“Me parece muy raro que mi amigo lleve 18 días desaparecido y ni siquiera han enviado un perro para mirar”, indicó.

Además, comentó que él no estaba en la fiesta con Julián, pero dialogó con una mujer que le contó que su amigo “estaba en la fiesta, al otro día amaneció y que habían quedado de ir a la montaña, y supuestamente él no se aguantó y dijo que la montaña lo llamaba”.

Por otro lado, habló sobre lo que sabe de la montaña indicando que “según lo que he investigado es que en esa montaña suceden muchas cosas extrañas”.

“También puede ser una cuartada de la gente que estaba en la fiesta para encubrirse entre ellos. Hay gente que estuvo en esa fiesta y no quiere que se sepa que ellos estuvieron”, indicó.

Camilo explicó que la última vez que habló con Julián fue el 30 de diciembre, “él fue a la barbería y el 31 habíamos quedado de hacer una cena en mi casa y al fin no hicimos nada. Quedamos de hacerla para reyes y ese día le escribí y no me contestó nada”.

Finalmente, señaló que “nunca me había hablado de esa montaña. A nosotros nos gustaba el tema de hablar de ese tipo de cosas, pero nada más”.