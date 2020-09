Las frases que quedan del primer debate entre Biden y Trump

El primer debate de los dos candidatos a ocupar la Sala Oval de la Casa Blanca se llevó en medio de insultos e interrupciones, todavía no se sabe quién fue el ganador de la jornada porque, para expertos, el debate le generó miedo a la audiencia.

Podría leer en La W: El debate fue decepcionante, Biden y Trump no fueron caballeros: Tim Constantine

Estas son algunas frases que quedaron después del encuentro:

De Biden a Trump:

"¿Te vas a callar, hombre?".

"El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso".

"Él ha sido totalmente irresponsable en la forma en la que ha manejado el distanciamiento social y la gente con mascarillas, básicamente animándoles a no hacerlo. De acuerdo, entonces, es un tonto".

"¿Creen por un momento lo que les está diciendo, a la luz de todas las mentiras que les ha dicho relacionadas con la covid-19?".

"Es difícil hablar con este payaso, perdón, esta persona".



"Eres el peor presidente que Estados Unidos ha tenido".

"Es el cachorro de Putin. Se niega a decir nada sobre las bonificaciones por matar soldados estadounidenses".

De Trump a Biden:

"No hay nada inteligente en ti".



"Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla. Puede estar hablando, a 200 pies de distancia y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver".



“En 47 meses he hecho mucho más de lo que has hecho en 47 años".



"¿Por qué la mujer del alcalde de Moscú le dio a su hijo 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?".



"La izquierda radical te está manipulando como a un títere".



"Esto va a ser un fraude como nunca hayan visto".

Podría leer en La W: Ha sido un buen circo: Karl Penhaul sobre debate entre Biden y Trump