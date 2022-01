Laura Chinchilla dice que Nicaragua quiere disputar unos 35.000 kilómetros de mar

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, acusó al Gobierno de Nicaragua de querer disputarle a su país al menos 35.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo y de "menospreciar el diálogo civilizado".



"Estamos hablando de que Nicaragua pretende disputarnos entre 15.000 y 17.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe y cerca de 20.000 kilómetros cuadrados en el océano Pacífico", afirmó Chinchilla en un discurso en la ciudad de Nicoya, provincia de Guanacaste.



Nicoya fue escenario este jueves de una marcha pacífica en contra de unos dichos del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sobre la posibilidad de reclamar Guanacaste.



"Esta es la voz que reclama el menosprecio al diálogo civilizado para acordar los necesarios límites marinos entre ambas naciones.



Menosprecio que se expresa en la disposición por parte de Nicaragua de reclamar para sí nuestros derechos marítimos en Bahía de Salinas, en el Pacífico, y en Bahía de San Juan del Norte, en el Caribe", afirmó Chinchilla.



A mediados de julio el Gobierno de Costa Rica envió una carta de protesta al de Nicaragua en la que exigió "el retiro inmediato" de algunos bloques de exploración petrolera que el Gobierno nicaragüense ha negociado con firmas de Estados Unidos y España en el Caribe y el Pacífico.



Costa Rica asegura que hay 18 bloques en el Pacífico y 55 en el Caribe que Nicaragua ha ofertado para actividades petroleras y que se encuentran en territorio costarricense, país donde la exploración y explotación de petróleo está prohibida.



El problema de fondo es que los límites marinos entre ambos países no están bien definidos y las negociaciones están suspendidas desde 2005, algo de lo que, según Costa Rica, Nicaragua "no ha querido alertar a los potenciales oferentes".



Chinchilla pronunció este jueves el discurso de cierre de la marcha en Nicoya, en la que ella no participó por razones de agenda.