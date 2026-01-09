Nuevo concurso de INGRESO docente 2026: CNSC y MinEducación publican lineamientos

Para los miles de licenciados y profesionales que aspiran a ingresar al servicio educativo oficial en Colombia, el inicio de este 2026 trae noticias desde el Gobierno Nacional.

Tras los acuerdos suscritos con organizaciones sindicales, el Ministerio de Educación ha oficializado las acciones para el inicio de un nuevo concurso de méritos para docentes y directivos docentes.

Una de las principales dudas de los aspirantes es cuándo se abrirán las inscripciones y bajo qué reglas se competirá por las plazas.

Si usted tiene como meta alcanzar la estabilidad laboral en el magisterio este año, a continuación le explicamos los lineamientos publicados en el reciente documento que publicó el Ministerio y lo que debe esperar en los próximos meses.

Antes de emitir cualquier convocatoria, el Ministerio de Educación Nacional ha informado en un comunicado que se encuentra adelantando dos procesos técnicos que redefinirán el perfil de los docentes en Colombia:

Modificación de la Resolución 003842 de 2022 : Se llevará a cabo una revisión y actualización integral del Manual de Funciones , Requisitos y Competencias para los cargos de directivos, docentes y docentes. Esto podría significar cambios en los títulos aceptados y la experiencia requerida para cada área de enseñanza.

: Se llevará a cabo una , Requisitos y Competencias para los cargos de directivos, docentes y docentes. Esto podría significar cambios en los títulos aceptados y la experiencia requerida para cada área de enseñanza. Ajuste al procedimiento de selección: Aquí se modificará el Capítulo 1 del Título 1, Parte 4, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 (subrogado por el Decreto 915 de 2016). Este ajuste busca reglamentar de manera más eficiente el concurso para el sistema Especial de Carrera Docente.

¿Por qué no hay fechas?

Con el fin de asegurar una coordinación institucional debida, el Ministerio de Educación ha solicitado formalmente a la Comisión Nacional del Servicio Civil o CNSC que se abstenga de emitir convocatorias para la provisión de cargos docentes hasta que los procesos de actualización normativa mencionados anteriormente hayan concluido.

El Ministerio ha reiterado su disposición para instalar mesas técnicas conjuntas con la CNSC.

En estos espacios se definirán varios puntos clave para los aspirantes:

Tabla de valoración de antecedentes: Los puntos que se otorgarán por títulos académicos (maestrías, doctorados) y experiencia laboral previa.

Los puntos que se otorgarán por títulos académicos (maestrías, doctorados) y experiencia laboral previa. Protocolo de entrevista: Los criterios bajo los cuales se evaluarán las competencias humanas y pedagógicas de los candidatos en la fase final del concurso.

Los criterios bajo los cuales se evaluarán las competencias humanas y pedagógicas de los candidatos en la fase final del concurso. Cronograma general: Las fechas estimadas para la compra de derechos de participación, pruebas escritas y audiencias de elección.

Aunque las convocatorias aún no han sido publicadas en la plataforma SIMO, el documento confirma que el proceso de selección se adelantará en este 2026.

El objetivo, según la cartera ministerial, es garantizar la vinculación de personal que responda al interés superior de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo.

