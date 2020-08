Legisladores piden salvoconductos para exministros de Gobierno de Evo Morales

Una comisión parlamentaria de Bolivia aprobó este miércoles una declaración para solicitar la entrega de salvoconductos a los exministros y otras autoridades del Gobierno de Evo Morales envueltos en procesos judiciales y que se encuentran desde noviembre en la residencia oficial de México en La Paz.



La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, con mayoría de parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, aprobó esta declaración ante la situación de exministros y otras exautoridades que se encuentran en la residencia de la Embajada mexicana.



La residencia mexicana acoge a varios exministros de Evo Morales y otros exfuncionarios, que esperan un salvoconducto para salir de Bolivia, donde se iniciaron procesos judiciales contra ellos por distintas acusaciones, entre ellas supuestos delitos de terrorismo y sedición, en algunos casos.

"Vamos a pedir que se apruebe en la sesión de la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo pueda escuchar, analizar", expresó a los medios el presidente de la comisión, el diputado Gonzalo Aguilar del MAS.



A juicio de Aguilar, se debe entregar estos salvoconductos porque en estos meses del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez "no han demostrado su grado de participación o culpabilidad".



La declaración es una posición formal que no es de obligatorio cumplimiento y la Cancillería boliviana aclaró que el Parlamento no puede invadir otras jurisdicciones o decisiones de otros poderes del Estado, a la vez que recordó que algunos de los exfuncionarios tienen órdenes de aprehensión.

El diputado por Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos indicó que la aprobación muestra el "abuso de poder" que tiene el MAS con sus dos tercios en la Asamblea Legislativa.



Los operativos policiales alrededor de la residencia diplomática en pasadas ocasiones fueron motivo de queja por parte de México, cuyas relaciones con el Gobierno interino de Bolivia están deterioradas desde que el país norteamericano acogió a Morales en noviembre pasado, tras anunciar su renuncia denunciando que era forzado a dejar el poder por un golpe de Estado para derrocarlo en medio de presiones de militares y policías, entre otras.



Una visita de diplomáticos de España a la residencia mexicana desencadenó además el pasado diciembre una crisis diplomática entre este país y Bolivia, con expulsión mutua de varios de sus representantes en Madrid y en La Paz, aunque luego en marzo acordaron encauzar sus relaciones para dejar atrás la tensión.