Tras hundimiento de reformas, Petro arremetió contra congresistas y los llamó “parásitos”

El presidente Gustavo Petro arremetió contra los congresistas que hundieron varias de sus reformas y calificó su actuación como “suicida”, asegurando que algunos no actúan por oposición sino “por ser extorsionistas”.

“Poner en el suelo el interés nacional por el odio político es digno de aquellas épocas en dónde mandaban a la gente a matarse entre sí. El odio se les vuelve la más absoluta displicencia por la ciudadanía. Entre más pobre peor”, dijo.

El mandatario planteó que el país debe decidir si continúa bajo un tipo de congresistas “parásitos” que, en sus palabras, condenarán el futuro de las próximas generaciones, o si da un giro para cambiar el Congreso y retomar el poder constituyente.

“El comité por la constituyente, recién instituido por las fuerzas sociales más fuertes del país, debe inscribir ya el documento de proyecto de ley que se presentará al próximo Congreso. Será mi último acto de Gobierno, y en plaza pública y con la espada de Bolívar en alto”.

“Ese poder constituyente debe nacer en el corazón de cada ciudadano y ciudadana de Colombia, empezando por los que por su edad van a ejercer el primer voto. Debe ser un voto libre, rebelde, lleno de arte contra los que aumentan a Colombia en la muerte desde el poder, contra quienes matan juventudes y la razón”, agregó Petro.

Por ultimo, también cuestionó a los congresistas que han hundido la reforma laboral, detenido la reforma a la salud y bloqueado iniciativas para una mayor igualdad financiada por los megamillonarios.

Agregó que “no deben continuar en el Congreso” y pidió a la ciudadanía no solo apoyar candidatos “decentes”, sino también hacer campaña activamente en contra de las mafias políticas.