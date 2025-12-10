Estos son los candidatos que aspiran al Congreso de la República por Norte de Santander

Norte de Santander

Norte de Santander contará con 21 listas a la Cámara de Representantes, con 75 candidatos, ocho postulaciones a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Catatumbo, siendo las organizaciones sociales y comunitarias las protagonistas y 12 candidatos al Senado, donde el partido Liberal el único con dos apuestas.

Sin duda alguna, este partido, el Liberal, ha sido el que más ha dado de qué hablar en el departamento, por la candidatura de Yirley Vargas, actual gestora social de Cúcuta, esposa del alcalde Jorge Acevedo y quien habría sido acogida por los liberales, después de la tensión que se generó entre César Gaviria y el senador Alejandro Chacón, en la pasada convención Liberal, donde el nortesantandereano trató de quitarle la presidencia a Gaviria. Hecho que por poco lo deja a él sin aval. Pero a quién sí lo dejó sin aval fue a su formula en las anteriores elecciones, el actual Representante a la Cámara Wilmer Guerrero, quien además presentó una tutela contra el partido, al considerar que le vulneraron su derecho a elegir y ser elegido.

Así las cosas, Yirley Vargas y Ariel Rodríguez, quien ejercía como diputado en Norte de Santander y quien habría sido el articulador para que la gestora social fuera recibida en el Liberal, le apostarán al Senado y Cámara respectivamente, con el apoyo de Jorge Acevedo.

Otro de las duplas que promete es la de Wilmer Carrillo, actual representante a la cámara y quien aspirará al Senado y Diógenes Quintero, actual Representante a la Cámara por la Curul de Paz del Catatumbo y quien aspirará continuar, pero ahora con el aval del partido de la U. Carrillo cuenta con el apoyo del gobernador William Villamizar, mientras que Quintero es apadrinado por el exgobernador Silvano Serrano.

Otra de las candidatas más sonadas en el departamento es Eimy Julieth Suárez González, quien aspira a la Cámara de Representantes con el aval de Cambio Radial. Eimy es hija del exalcalde Ramiro Suárez, quien se encuentra condenado a 27 años de prisión, por el crimen del abogado Alfredo Enrique Flórez, ocurrido en octubre de 2003.

También a la Cámara aspira José Luis Duarte Contreras por el partido Conservador, conocido como “Chelí”, quien es exalcalde del municipio de Chinácota, ex secretario de tránsito de Cúcuta e hijo del exdiputado José Luis Duarte. Es hermano de Ronald Duarte, empresario y contratista en Norte de Santander, quien fue detenido en diciembre del año pasado por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. A pesar de que Chelí sonaba como candidato del partido de la U, este al final no le dio el aval, al parecer porque el exgobernador Silvano Serrano se habría opuesto.

Por la Coalición Alianza Verde-En Marcha-La Fuerza también espera llegar a la Cámara de Representantes el exalcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.

Ciro Rodríguez Pinzón, actual Representante a la Cámara y Juan Carlos García Gómez senador de la República, ambos por el partido conservador, le apostarán a la continuidad. Así como los senadores Édgar Díaz por Cambio Radical y Lorena Ríos por Colombia Justa Libres.