“Little Caracas”, el fenómeno político en Madrid para hacer presidenta a Isabel Díaz

Anamaría González Oxford, presidenta de la ONG Red Reto en Madrid, manifestó en La W que “coincido con que debe haber una oposición unida para ayudar a los venezolanos, sino hay una visión común para solucionar los problemas de Venezuela, es muy complicado salir de la crisis”.

Indicó que la mayoría de venezolanos “que vivimos en Madrid no votamos, pero sí pensamos en una activación para apoyar y hacer campaña, entonces sí hay una movilización importante”.

Recalcó que “Pablo Iglesias no tiene un discurso que pueda permear y no es una opción para el venezolano. Nosotros votamos por la persona, por la solución, por la oferta electoral, pero no por lo ideológico”.