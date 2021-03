Los colombianos en Nueva York podrán vacunarse contra el COVID-19

El Consulado de Colombia en Nueva York hará acompañamiento junto con el Departamento de Salud de la ciudad en la primera jornada piloto de vacunación contra el COVID-19 para los colombianos que vivan en los condonados de Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn y Staten Island.

La jornada se realizará del 25 al 28 de marzo en la sede del Consulado. Las personas que están interesadas deben tener una cita antes y cumplir con los criterios establecidos por el Departamento de Salud del Nueva York.

El agendamiento para esta primera jornada estará disponible hasta este miércoles 24 de marzo entre 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

La jornada de vacunación tiene cupos limitados y el Consulado no agendará las citas de manera presencial, además no será atendida la persona que no presente la confirmación de la misma.