Los errores en el principal estudio de la Ivermectina para el COVID-19

Jack Lawrence, estudiante de maestría de medicina de Londres, encontró errores en el principal estudio que apoya la Ivermectina.

Dijo que “un número de preguntas me surgieron cuando me llegó esa investigación. Priorizaba estudios e incluso citaba a Wikipedia y esto encendió mis alertas. Fui más allá y analicé el informe; me di cuenta que los pacientes que analizaban eran duplicados”.

Manifestó que “se decía que había estudios desde el 8 de junio, pero tenía pacientes tratados desde antes de esa fecha. Le pasé esa información a otros expertos y nos dimos cuenta que hay irregularidades”.

Contó que le “asignaron este documento para un trabajo de maestría. Me metí a una plataforma y pude indagar este estudio con profundidad”.

Señaló que “es cierto que hay muchas organizaciones que dicen que no se debe usar por fuera de ensayos clínicos. Ahora está la vacuna que ha demostrado ser efectiva, otras personas son incrédulas con la vacuna entonces buscan otro tratamiento. Estoy en contra de la mala ciencia y no hay evidencia que sustente que la Ivermectina funcione o no”.