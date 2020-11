Manuel Merino jura como presidente de Perú, tras destitución de Vizcarra

El legislador del partido Acción Popular (AP) Manuel Merino juró este martes como presidente de Perú ante el pleno del Congreso y ratificó que respetará la fecha de los comicios generales del próximo 11 de abril de 2021.



En una ceremonia realizada en el hemiciclo parlamentario, el primer vicepresidente del Congreso Luis Valdez le tomó juramento a Merino, que era hasta ayer el titular del Legislativo, y le colocó la banda que lo identifica como jefe de Estado.



El nuevo mandatario juró "por Dios, la patria y todos los peruanos" que ejercerá "fielmente el cargo de presidente de la República para completar el cargo del periodo 2016-2021" para el que fue elegido originalmente el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.



A Kuczynski, que renunció al cargo después de ser denunciado por vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, le sucedió su vicepresidente Martín Vizcarra en 2018, quien el lunes fue destituido por el Congreso por "incapacidad moral permanente" a raíz de una denuncia de presunta corrupción cuando fue gobernador regional hace seis años.



PRESIDENTE PARA OCHO MESES



En tal sentido, Merino, de 59 años, asumirá la Presidencia hasta el 28 de julio de 2021, fecha en la que entregará el poder al candidato que resulte elegido en los comicios generales convocados para el 11 de abril de 2021.



En su discurso ante el Congreso, Merino dijo que su "primer compromiso es ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral" en ciernes.

"Se tiene que respetar el calendario electoral, nadie puede cambiar la fecha convocada al 11 de abril de 2021", remarcó Merino a raíz de los temores de que los partidos políticos en el actual legislativo tengan la intención de extender su periodo.

El Congreso que presidía Merino fue elegido en enero de este año tras el cierre constitucional del anterior Parlamento que decretó Vizcarra en septiembre de 2019.



Este nuevo Congreso fue elegido para un periodo que culminará el 28 de julio de 2021, cuando asuma el que será elegido en abril próximo.



GARANTIZA COMICIOS



Asimismo, el nuevo gobernante dijo que los órganos electorales deben tener la confianza de que "su trabajo independiente está garantizado y se les otorgará todos los recursos" requeridos para los comicios.



Ratificó que su gestión garantizará la imparcialidad del proceso electoral que elegirá "a las próximas autoridades que asuman las riendas del país el 28 de julio de 2021".



Por otro lado, Merino se refirió a la crisis sanitaria en el país por la pandemia de la covid-19 y los efectos en la economía que esta enfermedad ha causado hasta el momento.

El mandatario dijo que mantendrá, en la medida de lo posible, "a los equipos que tienen la responsabilidad de afrontar la pandemia en la primera línea de batalla" y que es "imprescindible corregir los errores" para "dejar de ser el país con el peor manejo de la pandemia".



Igualmente, Merino afirmó que durante su gestión se continuará con la reactivación económica, fortaleciendo a las empresas grandes y pequeñas, y con la creación de puestos de trabajo perdidos por la pandemia.



GABINETE DE CONSENSO



Prometió convocar a un "gabinete de consenso y unidad nacional", integrado por profesionales de las más altas calificaciones y sin colores políticos.



Asimismo, pidió terminar con el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo e hizo un llamado "a la calma y la tranquilidad a todos los peruanos", pues su juramentación generó protestas en las calles y en las redes sociales.



Merino subrayó que los votos que aprobaron la destitución de Vizcarra "no fueron comprados" y que "más allá del debate político, que genera pasiones, se cumplió con el debido proceso".



"No hay nada que celebrar, es un momento muy difícil para el país", reflexionó.



PROTESTAS



Los integrantes del partido Morado, la única bancada que se opuso en bloque a la destitución presidencial, no acudieron a la juramentación de Merino porque no quisieron participar en "una toma ilegítima del poder", según manifestó su presidente Julio Guzmán.



En tanto, mientras Merino asumía el cargo en la sede del Parlamento, cientos de manifestantes protestaban en los alrededores en repudio a su juramentación y a la decisión del Congreso de destituir a Vizcarra, una escena que se repitió en otras ciudades peruanas.



Al concluir con su discurso, Merino se dirigió al Palacio de Gobierno, donde se dedicará en las próximas horas a elaborar el gabinete que lo acompañará durante su gestión.