Meghan y Harry eran infelices en el Palacio de Buckingham por la prensa: comentarista real

El comentarista real Richard Fitzwilliams habló en La W sobre la entrevista de los duques de Sussex a Oprah Winfrey, y de las acusaciones por acoso laboral que hicieron algunos trabajadores del Palacio de Buckingham contra Meghan.

Explicó que “cuando Meghan se casó con Harry pensé que era maravilloso, pero debo decir que las cosas no eran como lo esperaba. Eran tristes en el Palacio. No he visto el programa, pero no creo que sea apropiado que ataque a la Familia Real porque mal o bien hizo parte de ella […] Además, este no es el momento para dar la entrevista teniendo en cuenta la situación de Felipe de Edimburgo”.

“Meghan era estadounidense, divorciada y actriz, muchos pensaban que era una mezcla buena para la Realeza, pero no fue así. Pienso que Harry y Meghan eran infelices por la prensa”, señaló.