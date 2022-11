Ministra de Comercio de Colombia visita Turquía para fortalecer las relaciones

Después de ir a París para formalizar el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, llega a Turquía este viernes para avanzar en distintas áreas de las relaciones comerciales con ese país. Gutiérrez habló con la Agencia Anadolu sobre los principales objetivos de esta visita.

¿El ingreso a la OCDE deja a Colombia mejor parado para hacer relaciones comerciales con otros países?

El proceso de la OCDE es una buena noticia por lo que significa esta organización, que mira cuáles son las mejores prácticas en política pública y cómo se puede avanzar hacia esas prácticas. La OCDE discute temas como la lucha contra la pobreza extrema, la sobreproducción de acero, entre otros que dan una referencia de las mejores prácticas. Que Colombia sea parte de esta organización asegura que seguiremos por la senda del buen gobierno, de buenas políticas públicas. También hay campos en los que Colombia tiene altos estándares y puede compartir con otros países. Por ejemplo, somos uno de los pocos que mide la pobreza con el índice multidimensional, no solo por ingresos sino por condiciones de vida.

Respecto a temas de inversión, coincidencialmente con la noticia de la OCDE, ya hay empresas de inversiones extranjeras o fondos de inversión que han llamado a preguntar cuándo se oficializa el ingreso, porque muchas tienen en sus políticas corporativas que solo invierten en países de la OCDE. Esto nos va a ayudar a traer mucha más inversión extranjera, le da más seguridad al inversionista y a nuestras empresas les queda más fácil presentarse ante el mundo e invertir por fuera, se valorizan sus inversiones. Cuando hay inversión, hay empleo y crecimiento de la economía, eso beneficia a todos.

La OCDE es un escenario donde Colombia se encuentra con Turquía. ¿Esto facilitará el acercamiento entre ambos países?

Las relaciones entre Turquía y Colombia se han fortalecido muchísimo en los últimos años. Ha sido una tarea del presidente Santos, con quien estuve en su visita oficial a Turquía antes de que el presidente Erdogan visitara Bogotá. Tenemos un excelente embajador en Ankara y muy buenas relaciones en todos los canales diplomáticos.

Turquía nos apoyó mucho para el ingreso a la OCDE y aprovecho para agradecerlo muy especialmente. Fue de gran apoyo dentro de las discusiones internas de todos los comités.

Dado este fortalecimiento en las relaciones, tenemos muchas oportunidades hacia adelante. Estar en el mismo foro de la OCDE, así como en otros que compartimos diplomática y comercialmente, sin duda nos va a fortalecer.

¿Cuál es el propósito de esta visita a Turquía?

Hay algunos temas claves. Turquía es muy importante para nuestras exportaciones y también Turquía importa hacia Colombia. Hemos trabajado en cómo llegar a un acuerdo comercial, todavía estamos en un cruce de listas de acceso. Parte de lo que quiero en este viaje es sacar un acuerdo parcial entre los dos países. En la medida en que tengamos las relaciones más fortalecidas a través de un acuerdo parcial, iremos generando confianza tanto a los empresarios turcos como colombianos. Las relaciones se construyen a partir de la confianza y las oportunidades. Este es el primer objetivo.

¿En qué consistiría ese acuerdo parcial?

Un acuerdo parcial consiste en que escojamos una serie de productos donde veamos un potencial para ambas partes, unas preferencias arancelarias para esos productos. Esta puede ser una primera etapa para avanzar hacia un tratado de libre comercio.

El camino hacia el acuerdo de libre comercio con Turquía comenzó en 2011, ha sido largo y hay sectores en Colombia que han manifestado temor ante estas negociaciones. ¿Cuáles son esos temores? ¿Cómo despejarlos?

No es solo con Turquía. Es un tema constante cuando uno negocia tratados de libre comercio. A muchos sectores que no son tan competitivos, un tratado los puede afectar. Lo que hay que hacer es buscar el punto medio y de eso se tratan las negociaciones. Por eso los tratados tienen periodos para ir quitando aranceles de forma que no afecten a las partes.

Aquí se han hecho varias reuniones. Tenemos una lista que mandaron de Turquía, la evaluamos con el sector privado y enviamos una contrapropuesta, la están mirando. Ese proceso no se va a abandonar, pero es importante llegar a un acuerdo parcial de manera que podamos arrancar.

Con el impulso del ingreso de Colombia a la OCDE y en el marco del posconflicto, ¿buscará atraer mayores inversiones para Colombia desde Turquía?

En Colombia hay unas oportunidades muy grandes. El posconflicto genera incentivos para invertir en 300 municipios del país con deducción de impuestos y donde queremos generar desarrollo económico, y qué bueno generar inversión extranjera ahí.

Pero además hay tres áreas para explorar en este viaje: primero, el tema de aeropuertos. Turquía es uno de los líderes en construcción de aeropuertos. En Colombia se han modernizado más de 50 aeropuertos y veo potencial para mostrarles qué inversiones se pueden hacer en esta materia. El segundo tema es infraestructura en general. Aquí hay grandes proyectos de carreteras, no solo de las 4G sino de vías terciarias y secundarias. Tercero: las industrias, empresas. Tenemos incentivos no solo para zonas de conflicto sino en general zonas francas, o para las empresas que invierten en innovación.

¿El turismo es un tema relevante entre ambos países?

Es uno de los temas que quiero promover. Colombia tiene un potencial enorme y ha crecido muchísimo en este ámbito. Pasamos de menos de un millón de visitantes extranjeros a más de seis millones y medio el año pasado. En el primer trimestre de este año ya crecimos un 40%, comparado con el trimestre anterior. Es un potencial muy alto y eso que no hablamos de los turistas colombianos que estamos conociendo Colombia. El reto es tener una infraestructura en muchos sitios donde no hemos invertido, donde no tenemos los servicios, los hoteles, los alojamientos, la infraestructura básica.

Hay unos incentivos muy grandes para invertir en infraestructura de turismo. Aquí el impuesto de renta es del 35%, pero si usted invierte en infraestructura de turismo va a pagar solo el 9% durante 20 años. Es un gran incentivo para cualquier empresa. No se trata solo de que vengan más turcos a Colombia y vayan más colombianos a Turquía, sino de que haya inversión extranjera en turismo.

¿La llegada de Turkish Airlines ha sido importante para incentivar el turismo entre ambos países?

Quiero reunirme con ellos, porque ha sido todo un éxito. Casi 100% de ocupación en sus vuelos. Está volando tres veces a la semana (Bogotá-Estambul). Voy con la propuesta de ampliarlo a una frecuencia diaria. Ya Turkish Airlines entró, el mercado demostró que tiene un gran potencial y es posible aumentarlo.

¿Ve potencial en el área de industrias culturales?

Colombia también tiene incentivos importantes para el tema de espectáculos y de elaboración de películas. Nos reuniremos con empresas turcas de este tipo porque nos interesa que puedan venir aquí a hacer películas. Tenemos el Fondo Fílmico, a través del cual han venido compañías extranjeras a filmar en Colombia. Ese será un tema en nuestra visita.

El presidente Santos promovió este Fondo Fílmico con recursos del Gobierno nacional para que las grandes productoras filmen en Colombia. Cuando vienen, generan empleo, recursos, capacitan a la gente. Tienen incentivos para hacerlo y a la vez hacen que la industria fílmica en Colombia crezca. Lo que hacemos es una contraprestación de gastos, quitarles los impuestos para que no tengan que pagarlos.

Una empresa fílmica puede pasar una propuesta, en el Fondo Fílmico se evalúa y se aprueba con un presupuesto que tenemos y que, ojalá, el próximo gobierno lo aumente.