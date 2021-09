Misión orbital civil de SpaceX regresa a la Tierra

Los cuatro turistas espaciales de SpaceX aterrizaron en el Atlántico frente a la costa de Florida el sábado de noche, luego de tres días en el espacio, culminando con éxito la primera misión orbital de la historia sin un astronauta profesional a bordo.

La cápsula Dragon resistió el vertiginoso descenso gracias a su escudo térmico y luego fue frenada por cuatro enormes paracaídas. El amerizaje se produjo según lo previsto, poco después de las 23H00 GMT (19H00 en la costa este de Estados Unidos), según un vídeo difundido por la compañía de Elon Musk.

Una nave de SpaceX debía recuperar la cápsula antes de que se abriera la escotilla y los pasajeros pudieran finalmente salir. A continuación, serán trasladados en helicóptero al Centro Espacial Kennedy, desde donde despegaron en un cohete Falcon 9 el miércoles de noche.

"Ha sido un viaje extraordinario para nosotros, y no ha hecho más que empezar", dijo el comandante a bordo, el multimillonario Jared Isaacman, poco después del amerizaje.

El objetivo declarado de la misión, bautizada como Inspiration4, era marcar un punto de inflexión en la democratización del espacio, demostrando que el Cosmos también es accesible para tripulaciones que no han sido seleccionadas y entrenadas durante años.

Los cuatro novatos -Jared Isaacman, quien fletó la misión, y otros tres estadounidenses- pasaron tres días orbitando la Tierra, más lejos que la Estación Espacial Internacional (ISS), 590 km sobre la superficie terrestre. Orbitando a unos 28.000 km/h, dieron la vuelta al mundo más de 15 veces al día.

Es la tercera vez que la empresa de Elon Musk, que se ha convertido en pocos años en un gigante del sector, devuelve seres humanos a la Tierra: en anteriores misiones para la NASA, seis astronautas ya habían experimentado un amerizaje a bordo de la misma nave, tras una estancia en la ISS.

Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x ! pic.twitter.com/94yLjMBqWt

Watch Dragon and the @Inspiration4x crew return to Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/DqhNkdrbqi