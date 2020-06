Nickelodeon confirma que Bob Esponja hace parte de la comunidad LGTBI

Los seguidores de la serie de Nickelodeon llamada "Bob Esponja"siempre se han preguntado cuál es la orientación sexual de la esponja color amarillo que vivía todo tipo de aventuras en "Fondo de Bikini", un pueblo que quedaba debajo del mar.

Stephen Hillenburg, creador del personaje de Bob Esponja, había dicho que su creación era asexual y que por esta razón nunca se había visto que tuviera un romance durante la serie.

Sin embargo, la cadena de televisión estadounidense confirmó en un trino lo que muchos se habían estado preguntado por años: Bob Esponja hace parte de la comunidad LGTBI.

En un tuit la empresa celebró a sus personajes homosexuales y puso una imagen de la esponja amarilla.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h