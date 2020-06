No tengo ninguna duda de la existencia de ‘Memo Fantasma’: Jeremy McDermott

El periodista Jeremy McDermott, por medio de su serie Insight Crime, sacó a la luz el nombre de ‘Memo Fantasma’, presunto narcotraficante e integrante de las AUC que no había sido identificado por la justicia de Colombia.

En declaraciones posteriores a la publicación, el fiscal Francisco Barbosa dijo que se empezaron las investigaciones correspondientes y se llamarían a declara a los que mencionaba McDermott. Además, dijo que se encontró información sobre la existencia de ‘Memo Fantasma’.

En entrevista con La W, el periodista dijo que estas declaraciones del fiscal le dieron mucha tranquilidad y le da libertad para publicar próximos artículos sobre los actos de este narcotraficante.

Parte de la información entregada por McDermott fue confirmada por el abogado Rubén Oliva, quien que había escuchado por medio de sus clientes de la existencia de este personaje desde 2005.

Además, Ospina sostuvo que no se trata de alguien ‘invisible’ si no de alguien que ha actuado con el suficiente cuidado para no ser identificado.