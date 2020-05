Director de Insight Crime sostiene que empresario Guillermo Acevedo es alias Memo Fantasma

El director del centro de investigación Insight Crime, Jeremy McDermott, se pronunció luego que varios penalistas iniciaron un proceso por injuria y calumnia tras la publicación en la que se señala a Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido con el alias de "Memo Fantasma" o "Sebastián Colmenares", de ser un narcotraficante que logró mimetizar por años su fortuna y prontuario.

McDermott aseguró a W Radio que buscó en Madrid (España) a Acevedo para decirle sobre el informe y darle la oportunidad de responder sobre la investigación y, si surgía el caso, refutara para no realizar la publicación, pero este no quiso.



De este modo, manifiesta que no espera que nadie crea que Guillermo Acevedo es un narcotraficante porque Insight Crime dice que es así. Lo que sí espera, agrega, es que la gente lea la investigación, mire la evidencia y luego tome una decisión.



"No he recibido ninguna notificación personal, pero parece que los abogados de Acevedo han presentado contra mí una denuncia penal por calumnia en la Fiscalía General de la Nación. Por el artículo periodístico, también me acusan de desestabilizar la institucionalidad de Colombia", expresó McDermott.

Reitera el director de Insight Crime que está completamente seguro de que Guillermo Acevedo es 'Memo Fantasma' y 'Sebastián Colmenares', ya que su investigación tiene la evidencia, incluyendo personas "off the record", que lo han identificado a él como narcotraficante con esos alias.



Confirmó, además, que despues de la publicación de la investigación han recibido muchas nuevas fuentes detallando actividades ilícitas y de red criminal.



"Así las cosas: vamos a defendernos, a defender nuestra credibilidad publicando más evidencias, no opinión, sobre el señor Acevedo", indicó McDermott.



Finalmente, asegura que Insight Crime mantiene su historia sobre Guillermo Acevedo y se defenderá de todas y cada una de las acusaciones de difamación o mentiras.