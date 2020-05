Fiscalía cita a declarar a Álvaro Rincón, esposo de Marta Lucía Ramírez

En entrevista con La W, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que en el marco de la investigación contra el supuesto narcoparamilitar que se volvió invisible para las autoridades, Guillermo León Acevedo, conocido como ‘Memo Fantasma’, se citó a declaración jurada a Álvaro Rincón Muñoz, esposo de Marta Lucía Ramírez, por una vinculación comercial con ese hombre.

La citación a declaración jurada es para las 9 de la mañana de este miércoles 27 de mayo.

Lea en La W: Procurador General radica denuncia penal contra Fabio Zuleta y Roberto Barroso

Además, dijo que esta declaración será incluida en el expediente. También precisó que Acevedo sí aparecía en audiencias como Sebastián Colmenares.

El fiscal agregó que ‘Memo Fantasma’ tiene una historia criminal desde 1992, cuando trabajaba en el Cartel de Medellín.

Lea en La W: Fiscalía acusa a Silvia Gette por crimen del ganadero Fernando Cepeda

También explicó que actualmente la Fiscalía adelanta dos procesos contra este criminal: uno que tiene que ver con los bienes, en el que se concluyó que muchos de ellos tienen como testaferratos a integrantes de su familia.

"Desde el año 2011 o 2012 (Acevedo) tiene trazabilidad en la Fiscalía, se empezaron a seguir sus bienes, se verificaron posibles testaferratos de miembros de su familia" dijo el fiscal.

El segundo es penal en el que se han impartido órdenes de Policía Judicial y que tendrán próximos avances.

--------------------

OTROS ANUNCIOS DEL FISCAL BARBOSA EN LA W

Sobre sus primeros 100 días de gestión, el fiscal general Francisco Barbosa habló con W Radio sobre diferentes temas relacionados con su trabajo dentro del ente acusador.

Por una parte, Barbosa aseguró que es muy claro que no hay que tocar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo que no tiene sentido modificar el acuerdo firmado con la guerrilla de las Farc. Según lo manifestó, se "debe mirar hacia adelante".

Además, Barbosa habló sobre la salida de la fiscal Anticorrupción, Patricia Fonseca, investigadora del caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Al respecto, el fiscal dijo que en el caso de esta funcionaria, el 11 de marzo se presentó una solicitud de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, para que se trasladara a la funcionaria.

"Es normal que en la Fiscalía se den traslados", explicó Barbosa al advertir que no hubi irregularidades en este proceso.

Respecto a la aparición del nombre de Gustavo Petro en las conversaciones de José Guillermo 'Ñeñe' Hernández, dijo que este aparece en las interceptaciones relacionadas con la supuesta financiación de campañas políticas por parte de empresas mineras en La Guajira.

Así, agregó que también se indaga sobre la relación del 'Ñeñe' con miembros de la fuerza pública y de miembros de la Policía Nacional.

Sobre la imputación al exsenador Otto Bula por concierto y lavado de activos, delitos que se habían manejado bajo la modalidad de principio de oportunidad, el fisca precisó que los procesos de colaboración de Odebrecht no fueron satisfactorios.

Ante la captura de Edward Mattos, hermano del empresario Carlos Mattos, informó que esta se da por un homicidio y un juez de la República legalizó esta captura.

"En el caso Hyundai, particularmente, se prorrogó la orden de captura contra Carlos Mattos", agregó Barbosa respecto al caso del reparto judicial que enreda al empresario.

El fiscal general también informó que se abrió un radicado criminal por las afirmaciones hechas por un indígena en una entrevista hecha por el locutor Fabio Zuleta, en la que hablaban de una supuesta explotación sexual de niñas Wayuu.

"Se impartió orden de policía judicial, no sólo sobre la entrevista per sé, si no sobre el posible comercio sexual de personas en La Guajira".

Respecto a la 'Operación Bastón', sobre la presunta corrupción al interior del Ejército, el fiscal explicó que encontraron ocho investigaciones en el Ejército y cuatro que se trasladaron al ente acusador.

"En el caso de los perfilamientos se citó a los periodistas como víctimas dentro de este proceso. Puedo anticipar que por casos de corrupción en el Ejército por parte de Generales, en el futuro se anunciarán capturas", anunció el fiscal.

Finalmente, Barbosa dijo que se encuentran verificando si la influencer Daneidy Barrera, mejor conocida como 'Epa Colombia', puede o no puede usar sus redes sociales.