Procurador General radica denuncia penal contra Fabio Zuleta y Roberto Barroso

Este hecho se presentó en el programa de radio ‘Buenas Tardes con Fabio’, el cual es dirigido, conducido y presentado por Fabio Zuleta, cuando entrevistaba a un palabrero de la étnia Wayuu de nombre Roberto Barroso, poblador de la región del Siapana, en Uribia, departamento de La Guajira.

En el transcurso del diálogo se refieren a la compraventa de las “chinitas”, como llaman a las niñas y adolescentes vírgenes, pertenecientes a la etnia Wayuu en Uribia, Maicao, Cabo de la Vela, Media Luna, y Riohacha.

En el video Zuleta le preguntaba a Barroso cuánto costaría una “chinita” para él, asimismo daba indicaciones de cómo la quería y que “la tendría encerrada para que no se la quitaran”.

Por este hecho indignante, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, instauró una denuncia penal por delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual en la Fiscalía.

“Yo quiero una sin pelo, que no se mueva pa’ yo enseñarla y tenerla encerrada porque me la quitan”. Esto dice Fabio Zuleta, hablando de su intención de comprar una mujer indígena, al aire, en su programa radial en una emisora de Valledupar. Aún no puedo creer esto. Indignante. pic.twitter.com/i5vCi8MlfN