Nuestro oxígeno está ardiendo, es una crisis internacional: Macron sobre el Amazonas

El presidente francés señaló que los incendios que arrasan múltiples áreas del Amazonas suponen una crisis internacional. Además, Macron aseguró que la cuestión se tratará con urgencia durante la cumbre del G7 en Biarritz.

"Nuestra casa arde. Literalmente. El Amazonas, el pulmón de nuestro planeta que produce el 20 % de nuestro oxígeno está ardiendo. Es una crisis internacional. Miembros del G7, nos vemos en dos días para hablar de esta urgencia", escribió el presidente francés en su cuenta de Twitter.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big