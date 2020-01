Pelosi entregará la próxima semana al Senado cargos políticos contra Trump

"He pedido al presidente del Comité Judicial (de la Cámara Baja), Jerry Nadler, que esté preparado para traer al hemiciclo la próxima semana una resolución para designar a los jefes (del juicio político) y transmitir los cargos políticos al Senado", dijo Pelosi en una carta dirigida a los demócratas, publicada este día por los medios de comunicación.

El pasado 18 de diciembre, la Cámara Baja, dominada por los progresistas, aprobó los cargos políticos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra Trump por haber presionado a Ucrania para que investigara a su rival político y exvicepresidente Joe Biden, actual precandidato de los demócratas a las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

El juicio político, cuya fecha todavía no se ha fijado, tiene que celebrarse en el Senado, de mayoría republicana, pero no puede comenzar hasta que la Cámara Baja nombre a los llamados "managers of impeachment" en inglés, que son los miembros de esta cámara que harán de fiscales en el proceso de destitución.