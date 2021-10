Policía británica identifica al sospechoso que apuñaló y asesinó a un diputado

La Policía en Inglaterra informó que un sujeto identificado como Ali Harbi Ali fue detenido por el caso del asesinato del diputado David Amess. Según las primeras versiones, se trata de un británico de origen somalí que fue arrestado bajo la Ley de Terrorismo del 2000.

Se trata de un joven de 25 años del que se cree sería el culpable del diputado conservador. El hecho ocurrió cuando el político estaba en un evento en una iglesia de Leigh-on-Sea, ubicada aproximadamente a 60 kilómetros de Londres.

Las autoridades calificaron el asesinato, que incluyó decenas de apuñaladas, como un “acto con motivación terrorista”. Por eso, se interrogará al joven hasta el 22 de octubre.

Sobre su vida pasada, y según información de la cadena BBC, hacía parte de un programa nacional sobre prevención del terrorismo. Allí se envían personas con riesgo de ser radicalizadas y que quieren asistir de forma voluntaria.

Dirigentes políticos en Inglaterra y la comunidad musulmana recharazon el asesinato de David Amess, quien perdió la vida a sus 69 años. Por eso, las autoridades no descartan que podría tratarse de un crimen “vinculado al extremismo islamista”.

