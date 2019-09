¿Por qué los jóvenes iraníes están decepcionados por el resultado del acuerdo nuclear?

En el calendario islámico, el muhárram es el primer mes y para sus creyentes, está prohibido luchar en esta fecha con el fin de conmemorar el martirio del imán Huséin, nieto del profeta Mahoma y líder espiritual del chiismo.

En diálogo con La W, Mona, una diseñadora iraní, habla sobre la diferencia entre el muhárram de 2015 y el actual, pues en aquel muhárram el tema recurrente entre los jóvenes era el acuerdo nuclear entre Irán y las seis potencias internacionales: Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Cabe recordar que ese año, estos países alcanzaron un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones internacionales y multilaterales.

Mona responde: “La gente se decepcionó mucho (con lo que pasó en 2015) y no parece importar lo que vaya a pasar (…) había muchas expectativas y esperanzas de que la vida fuera a mejorar, se esperaba tener mejores relaciones con el mundo. No solo esperábamos beneficios económicos sino poder viajar con mayor facilidad, pero esto no sucedió”.

Además, Mona agrega: “La razón por la que ya no se habla de ello es porque la gente está más preocupada por su situación personal, en las sanciones económicas y en cómo sobrevivir el día a día”.