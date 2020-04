¿Por qué Nueva Zelanda le otorgó permiso de trabajo al Conejo de Pascua en la cuarentena?

La primera ministra de Nueva Zelanda dijo en una rueda de prensa que el “Hada de Los Dientes” y el “Conejo de Pascua” eran trabajadores esenciales para la sociedad.

Esta iniciativa es para invitar a los padres de familia para que celebren con sus hijos esta fecha y les ayuden a hacer más llevadero el confinamiento. “Tengo una idea, si el Conejo de Pascua no puede llegar a su vecindario, dibuje un huevo de pascua y cuélguelo en su ventana para que los niños puedan jugar, porque puede que el conejo no llegue a todos los hogares este año”, mencionó la dirigente.

"You'll be pleased to know, that we consider both the Tooth Fairy and the Easter Bunny to be essential workers."



