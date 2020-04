El alcalde italiano que regañó a los habitantes por romper la cuarentena

El Alcalde de Delia, un pueblo de tres mil habitantes en Sicilia, al sur de Italia, publicó un video en redes sociales que se volvió vira. En él, recrimina el accionar de sus habitantes con respecto a la pandemia del coronavirus. Una de sus protestas es que los ciudadanos hacen “cuarentena” en sus casas con más de 20 o 30 personas en el mismo espacio.

"Los ciudadanos se estaban tomando a la ligera las medidas de protección y eso me molestó, porque unos pocos ponen en riesgo a los demás con su comportamiento" dijo.

Además, dijo que "hasta hace 15 días, en Italia se decía que esto no era grave, que era solo una gripa, hasta que subió el número de muertes y hoy ya no hay nadie que no tome en serio la situación".

De otro lado, destacó que "lo más importante es prevenir el contagio, no hay ninguna otra opción".

Finalmente, aseveró que "me parece importante reactivar la economía, pero siempre teniendo en cuenta la situación que se vive con el virus. La vida, en muchos aspectos, no volverá a ser la misma".