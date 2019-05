Presidente de México espera que EE.UU. reconsidere medidas arancelarias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró este viernes confiado en que Estados Unidos rectificará sus medidas arancelarias anunciadas por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, como castigo por el continuo flujo migratorio.



"Les digo a todos los mexicanos que tengan confianza, que vamos a superar esta actitud del Gobierno de Estados Unidos y que van ellos a rectificar, porque México no merece un trato como el que se quiere aplicar", señaló el mandatario desde el Palacio Nacional.



En la habitual conferencia matinal reiteró que México no caerá en "ninguna provocación" y que no se contestará "a la desesperada" ante esta decisión de Trump que tendría consecuencias sobre la economía mexicana.



Trump anunció este jueves a través de Twitter la imposición de aranceles del 5 % a partir del 10 de junio todos los productos mexicanos si la nación latinoamericana no frenaba la migración.

En un comunicado difundido posteriormente por la Casa Blanca, Trump marcó un calendario para la subida gradual de los gravámenes - hasta un 25 %- si no cesa el flujo de migrantes irregulares desde México.



En respuesta, el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) envió una carta al presidente Donald Trump en el que pidió diálogo y no confrontación, e indicó que no creía en la Ley de Talión, en el "diente por diente" ni "ojo por ojo".



Además, instó a su homólogo estadounidense a no convertir EE.UU. -otrora el "país de la fraternidad"- en un "gueto".



Este viernes, López Obrador reconoció no tener constancia de que Trump o su equipo hayan respondido a la misiva. "Por esto no podemos decir más que lo expresado en la carta", agregó.



El presidente mexicano instó a actuar "con prudencia" y apostó por el diálogo.



Por ello, informó que desde este mismo viernes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se encuentra y permanecerá en Washington intentando buscar una solución al conflicto.



"Que permanezca en la Embajada de México en Estados Unidos y que busque con funcionarios del gobierno de Estados Unidos comunicación e intercambios de puntos de vista, y que se llegue a un acuerdo", apuntó López Obrador.



Recordó que México ya ha implementado medidas para frenar el flujo migratorio, pero, apelando al humanismo, dijo que no va a "culpar" a quienes buscan oportunidades en otros países.

"Sí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad con las políticas migratorias. Y de todo esto se va a informar en Washington", apuntó, y añadió que el país "no ha desatendido" el asunto migratorio.



"No nos hemos quedado con los brazos cruzados", agregó.



López Obrador afirmó a los mexicanos que les mantendrá "constantemente" informados.



"El presidente Trump va a comprender que no es de esa manera que se pueden resolver las cosas", indicó el líder izquierdista, convencido que tanto los mexicanos como los estadounidense están "a favor del libre comercio".



Finalmente, apuntó que continuará el proceso de ratificación en el Senado mexicano del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



El trámite inició precisamente este jueves, apenas una hora antes del anuncio de Trump.



La frontera entre EE.UU. y México vive desde hace meses una situación de crisis por el creciente flujo de migrantes que la cruzan, en su mayoría familias centroamericanas solicitantes de asilo.



En marzo cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos 92.831 migrantes y en abril fueron 98.977, cifras sin precedentes en la última década.