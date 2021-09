Revelan fotos nunca antes vistas del ataque a las Torres Gemelas del 11-S

El Servicio Secreto de los Estados Unidos compartió a través de sus redes sociales una serie de imágenes en homenaje al aniversario número 20 de la caída de las Torres Gemelas. Con el propósito de no olvidar a las víctimas del 11-S o 11 de septiembre, publicaron fotos inéditas de la tragedia de Nueva York.

Se trata de unas postales donadas, algunas captadas por trabajadores del Servicio Secreto, que muestran la gravedad del ataque. En una de las primeras que compartieron, se observa la vista de ambas torres al momento del impacto.

Más adelante revelaron imágenes inéditas de los impactos en la llamada “Zona Cero”. Incluso algunos vehículos de la entidad aparecen con escombros por la caída de los edificios.

A través de su cuenta oficial anunciaron que en conmemoración al hecho, también compartirán testimonios de los trabajadores del Servicio Secreto de Estados Unidos que atendieron la emergencia del 11 de septiembre. Se trata de entrevistas que nunca antes habían salido a la luz y solo varios años después el público conocerá.

La entidad reitera en sus publicaciones que su intención es preservar en la memoria de las nuevas generaciones las consecuencias de la tragedia y las pérdidas humanas por la caída de las Torres Gemelas.

A never-before-seen photo: Ground Zero on Sept. 11, 2001, after the Towers collapse, taken by a Secret Service employee. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/qO1uCW42li — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5 — U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

LIVE TOMORROW: In never-before-heard interviews, current and former Secret Service employees reflect on September 11th and honor the lives lost, including SSO Craig L. Miller. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/OhAJZpjjWa — U.S. Secret Service (@SecretService) September 9, 2021

¿Qué pasó el 11 de septiembre?

El 11 de septiembre de 2001 ocurrió una de las tragedias más devastadoras y que cambió el panorama del sistema internacional. Ese día, 19 hombres secuestraron aviones comerciales para dar de frente con los edificios de Nueva York, un plan que asegura Estados Unidos fue planeado por el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

Por el choque contra las Torres Gemelas, se perdieron más de dos mil vidas, entre ellos bomberos, policías, agentes portuarios y civiles entre los 2 y 85 años de edad.

Desde entonces, las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán marcaron el inicio de una guerra que inició desde el ataque del 11-S.

Justamente la relevación de las imágenes inéditas de la tragedia surgen justo después de que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenara la desclasificación de documentos, hasta ahora secretos, que permitan aclarar la razón del atentado del 11 de septiembre.