No valoraban la vida: Charles Wolf sobre Plan de Compensación a víctimas del 9/11

En los últimos días se estrenó la película 'Worth' en Estados Unidos y en Colombia a través de Netflix. La trama está inspirada en la historia real de la lucha que desempeñó Charles Wolf contra el Gobierno de Estados Unidos, por cuenta de un proceso justo dentro del Plan de Compensación a las víctimas del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York.

En diálogo con La W, Charles Wolf, cuya esposa falleció en los ataques del 9/11, se refirió a su labor relacionada con los derechos de los supervivientes, especialmente a su campaña para reformar el Fondo de Compensación de las víctimas del ataque terrorista.

El conflicto comenzó porque, según Wolf, existía una profunda desigualdad al momento de entregar el monto económico con base en el tiempo de vida promedio que le quedaba a la víctima antes de morir y en el puesto de trabajo que tenía. Es decir, recibía una mejor compensación un CEO que un bombero fallecido durante los rescates del 9/11.

"La forma de este Fondo de Compensación no valoraba la vida de la persona, no se basaba en el dolor ni en el sufrimiento de sus familiares, sino en cuánto ganaba la víctima", señaló Charles Wolf. Además, dijo que al final consiguió que el 97% de las familias afectadas aplicaran al fondo y los que no lo hiceron fue por motivos religiosos.

En la contraparte de esta historia está Kenneth Feinberg, quien lideró el Fondo de Compensación del Gobiernos de los Estados Unidos, asignándole un precio a cada vida perdida en el 9/11. Feinberg, también en diálogo con La W, argumentó que se utilizó la misma fórmula que utiliza EE.UU. para cualquier caso de víctimas: cuánto hubiese ganado la víctima durante su vida, más un adicional por los daños inmateriales a su familia.

'Worth', en síntesis, es el conflicto reflejado en la pantalla grande entre ambos protagonistas. La película está en el top 10 de las más vistas en Colombia y en español se encuentra como '¿Cuánto vale la vida?' en Netflix.