Se suspende el lanzamiento del Crew Dragon rumbo a la Estación Espacial Internacional

El lanzamiento del cohete Falcon 9 de la compañía aeronáutica SpaceX con una nave en la que viajan dos astronautas de la NASA fue suspendido este miércoles debido a las condiciones climatológicas en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.



Se trata del primer vuelo espacial con humanos a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense en nueve años.



El lanzamiento estaba previsto para las 16:33 hora local (20:33 GMT) y en el centro Kennedy se encontaban el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence.

Thank you to @NASA and @SpaceX for their hard work and leadership. Look forward to being back with you on Saturday!