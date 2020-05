Se vale llorar: el conmovedor reencuentro de un hombre con ‘su burrita’

Pasaron dos meses sin que un habitante de la ciudad de Málaga, España, pudiera visitar a su amiga de cuatro patas. En ese caso no se presentó el clásico reencuentro entre perro y amo. Esta vez, la protagonista fue una burra.

Ismael Fernández es el otro protagonista de esta conmovedora historia. A través de su cuenta de Facebook, compartió el momento en que se reencuentra con ‘Baldomera’.

“No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen”, escribió Isamel en su publicación.

Le puede interesar:

Durante el reencuentro no faltaron las lágrimas, tanto Baldomera como Ismael expresaron sus más conmovedores sentimientos y todo quedó registrado en el video.