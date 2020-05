Seguidores de Trump se manifiestan en barco para mostrarle su apoyo

Seguidores del presidente Donald Trump se manifestaron este domingo a bordo de embarcaciones que navegaron en caravana por la franja de mar situada entre la isla de Palm Beach y el continente, en el sureste de Florida.

Imágenes de helicóptero mostraron una larga caravana de "centenares" de barcos de tamaños diversos navegando desde la entrada de la localidad de Júpiter en dirección sur hasta Mar-a-Lago, la propiedad que Trump posee en Palm Beach y que suele visitar en invierno.



En un día radiante de primavera en el sur de Florida, las banderas de EE.UU. ondeaban al viento junto las pancartas con la leyenda "Trump 2020".



El presidente agradeció a los participantes en un mensaje de Twitter acompañado de un video en el que se ve a sus seguidores en los barcos y les aseguró que siempre va a estar de su lado.



La manifestación se organizó por Facebook en el primer fin de semana en que se han abierto las marinas en el sur de Florida después de un mes de confinamiento por el COVID-19.



Según los organizadores, el desfile de barcos tiene como fin honrar al presidente y manifestar un "abrumador respaldo" a Trump, que el 3 de noviembre se medirá en las urnas contra el exvicepresidente Joe Biden, si no hay sorpresas en la convención del Partido Demócrata.

"Le pedimos a cada barco que lleve su bandera de Trump favorita y la de Estados Unidos. No se pierdan este evento que va a ser ENORME. Honremos al Presidente Trump por todo lo que está haciendo para mantener a América grande", señalaba la convocatoria.



En Florida, debido al COVID-19 no se permiten reuniones de más de diez personas e incluso existen unas normas para los barcos, dada la afición existente en este estado a la navegación y la pesca.



En Miami-Dade, donde este fin de semana saliron al mar miles de embarcaciones, no se permite más de 10 personas por embarcación y entre los botes se debe guardar una distancia de al menos 15 metros.