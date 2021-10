Simon Gronowski escapó del tren de Auschwitz y ahora protagoniza una ópera

Gronowski, el 19 de abril de 1943, escapó de la muerte. Con tan solo 11 años logró saltar, con la ayuda de su madre, del tren que lo llevaba al campo de concentración de Auschwitz. Simon viajaba con otros judíos, en el único tren del que pudieron escapar algunas personas de los nazis.

Simon Gronowski manifestó en La W que “mi señora madre y mi hermana fueron asesinadas en 1943 en el campo de concentración de Auschwitz. Mi padre murió con el corazón roto en julio de 1945, y yo tenía 11 años cuando me detuvieron y me metieron a un calabozo, luego empezó el proceso de deportación […] salté del tren y por eso logré salvar mi vida”.

Indicó que “a nosotros nos denunciaron ante los nazis, todavía no sé por quién, y hasta el momento he perdonado a un guardia nazi que cuando me tenían detenido, se acercó y me pidió perdón por todo lo que estaba pasando, pero de resto a nadie más de lo que pasó con mi familia y conmigo”.

Sobre cómo llega él a la ópera de su vida, señaló que “fue una persona que le contó al compositor Howard Moody cuál era la historia que él había vivido; nos presentó y luego me dijo que mi historia era extraordinaria, a lo que yo le contesté que mi vida está hecha de milagros y el compositor respondió que su próxima obra será sobre mi historia”.

Simon Gronowski contó que “fue un 19 de abril cuando a mí me montan en un vagón, no entendía nada, tenía 11 años y no entendía que montarme en ese vagón era el camino hacia la condena para la muerte. El vagón estaba completamente oscuro, estaba con mi mamá y otras 50 personas, cuando de repente el tren se detuvo y escuchamos unos disparos, no supe qué fue lo que pasó hasta después de la guerra”.

