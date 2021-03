Sobre la salud mental en el Palacio de Buckingham nunca se había hablado: Omid Scobie

En el Palacio de Buckingham los medios de comunicación hacen presencia, después de la entrevista que se publicó este domingo de Meghan Markle y el príncipe Enrique con Oprah.

Omid Scobie, autor del libro ‘Meghan Y Harry, en libertad’, explicó en La W que “sin duda ellos estaban desesperados por dar sus puntos de vistas. Meghan se sentía mal porque no podía decir nada en el Palacio, y ahora son libres”.

Además, indicó que “muchas historias que compartió Meghan no me sorprenden, pero el tema de la salud mental nunca se había hablado. El racismo ya existía, pero no se sabía que la familia real estuviera involucrada directamente”.