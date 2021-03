CBS le habría pagado estratosférica cifra a los duques de Sussex por entrevista

La cadena de televisión CBS pagó más de 7 millones de dolares por la entrevista exclusiva de Oprah Winfrey con los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Enrique, según una información publicada este viernes por The Wall Street Journal.



De acuerdo con el diario económico, los derechos de emisión de esa entrevista de dos horas de duración, que se estrenará este domingo por la noche en horario de máxima audiencia de EE.UU. y el lunes en Reino Unido, costaron entre 7 y 9 millones de dólares.



The Wall Street Journal cita fuentes cercanas al pacto, aunque por el momento la cadena no ha confirmado la cantidad desembolsada.



En contexto:



Desde que Meghan Markle y el príncipe Enrique se mudaron a Estados Unidos el año pasado, los medios norteamericanos han tratado de hacerse con la primera entrevista de la pareja.



Finalmente la CBS y Winfrey, uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, lograron la exclusiva, que en su primera hora consistirá en una conversación entre Markle y la presentadora, a la que se sumará Enrique en el segundo tramo.