Famosos reaccionan a la entrevista de Meghan y Harry con Oprah

La entrevista de Meghan Markle y el príncipe Enrique con Oprah ha dado de qué hablar debido a las revelaciones que hicieron frente al racismo, el desprecio por la salud mental y la desprotección a Archie en el Palacio de Buckingham.

Los famosos no dudaron en dar su opinión frente a las declaraciones hechas por los duques de Sussex.

Serena Williams publicó un comunicado en sus redes sociales aplaudiendo la entrevista y apoyando a su amiga Meghan.

“Meghan Markle, mi abnegada amiga, vive su vida –y predica con el ejemplo– con empatía y compasión. Cada día me enseña en qué consiste la auténtica nobleza. Sus palabras ilustran el dolor y la crueldad que ha experimentado”, indicó en su comunicado.

Además, señaló que “conozco de primera mano el sexismo y el racismo que las instituciones y los medios usan para viipendiar a las mujeres y a las personas de color para disminuirnos, para quebrarnos y demonizarnos. Tenemos que hacer frente a nuestra obligación para desacreditar los rumores maliciosos sin ninguna base, y el periodismo de tabloide. Las consecuencias para la salud mental de la opresión sistemática y la victimización son devastadoras, nos aislan y demasiado a menudo resultan letales”.

Finalmente, expresó que “quiero que la hija de Meghan, que mi hija y que tu hija vivan en una sociedad en la que predomine el respeto. Ten siempre presente que los frutos del espíritu son el amor, la alegría, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la dulzura y el autocontrol. No hay leyes que valgan frente a ellas”.

Por su parte, la campeona de tenis Bilie Jean King manifestó en su Twitter que "Entre las revelaciones de la entrevista de Harry y Meghan se encuentran las dificultades de Meghan con su salud mental. Espero que su honestidad lleve a aceptar mejor y a tener más apoyo a aquellos que lo necesiten".

