Tenía sentido trabajar en Colombia para ayudar a campesinos: Howard Graham Buffett

Howard Graham Buffett fue galardonado con la “Gran Cruz en la Orden del Mérito” de Colombia. Buffett es un agricultor, fotógrafo, oficial de policía, exfuncionario electo, autor y presidente de la junta y director ejecutivo de la Fundación Howard G. Buffett, una de las fundaciones benéficas privadas más grandes de los Estados Unidos.

Howard Graham Buffett habló en La W y manifestó que puso sus ojos en Colombia “en 2008 cuando llegué con Shakira. En 2015 conocí al embajador Pinzón en Washington DC, discutí con él los retos del país y desde ahí comenzó mi compromiso con el desminado. Luego empecé a mirar otros problemas como la construcción de calles, buscar ideas para la seguridad social, para la estabilización del posconflicto, entonces fue en 2016 cuando finalmente capturé mi mirada tras el proceso de paz para poderlo implementar de manera correcta”.

Indicó que “Colombia es un país vecino, entonces tenía sentido trabajar con los vecinos para poder ayudar a los campesinos. Hay muy buena guía del Gobierno, de las ONG’s y campesinos, quienes nos dicen cuáles son sus verdaderos problemas y así poderlos ayudar”.

Sobre su pasión por el cacao y la agricultura dijo que “los lugares donde están los campesinos en Colombia no tienen el clima ni las condiciones, pero trabajan con lo que pueden para poder producir y salir al mercado. Hay miles de campesinos que están trabajando para mejorar sus vidas, entonces hay que darles títulos a sus tierras”.

Explicó que “llevo 35 años trabajando en el campo. Mi padre comenzó una fundación pequeña y ahí aprendí a invertir dinero en buenas causas y a tomar riesgos”.

Por otro lado, expresó que “las vidas en el campo nunca están tranquilas, hay miedo en las personas porque no se sabe qué pueda pasar. Me enfoqué en el Catatumbo porque no era un área fácil, soy solo una parte para esa solución, pero el Gobierno debe tomar liderazgo, aunque trabajo muy bien con el Gobierno”.

Howard Graham Buffett también recalcó que “trabajé con el expresidente Santos y ahora con el presidente Duque, y para el próximo Gobierno también vamos a trabajar porque tiene sentido mantener esto durante muchos años”.

Enfatizó que “creo que lo primero que se debe hacer para avanzar es la paz y la seguridad no se puede crear desarrollo en un país sin eso. Se debe avanzar y trabajar en la seguridad que se necesita en el Catatumbo”.

Además, destacó que “Estados Unidos también tiene retos y hay muchas cosas en lo que se debe trabajar […]Entonces hay que mirar todas las perspectivas y todos los aspectos”.