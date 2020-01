Trump advierte al líder supremo de Irán que sea "cuidadoso con sus palabras"

"El llamado 'Líder Supremo' de Irán, que no ha sido tan Supremo últimamente, tenía algunas cosas desagradables que decir sobre Estados Unidos y Europa", tuiteó Trump sobre los comentarios de Jamenei este viernes en Teherán.

Según Trump, el virulento discurso de Jamenei, en el que atacó al "feroz" Estados Unidos y describió a Gran Bretaña, Francia y Alemania como "lacayos" de Washington, fue un error. "Su economía se está derrumbando y su gente está sufriendo. ¡Debería tener mucho cuidado con sus palabras!", tuiteó el mandatario.

