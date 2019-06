Trump dice que no necesita la aprobación del Congreso para atacar a Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que no necesita la previa autorización del Congreso para lanzar un ataque contra Irán.



"Me gusta mantener (al Congreso) al día, pero legalmente no tengo por qué hacerlo", dijo Trump en una entrevista con Hill TV.



"Hemos ido manteniendo al Congreso al día de lo que estamos haciendo. Creo que es algo que agradecen", añadió.



Trump respondió de este modo a la presidente de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, que la semana pasada recordó al presidente que no podía lanzar un ataque contra Irán sin la aprobación del Congreso, algo que no tiene.



"No estoy de acuerdo. Mucha gente parece no estar de acuerdo", dijo Trump al ser preguntado por las palabras de Pelosi.



Este tira y afloja entre los líderes del Legislativo y del Ejecutivo ocurre después de que Trump reconociera que autorizó un ataque contra Irán el pasado jueves que posteriormente suspendió porque iba a causar un número de bajas "desproporcionado".



El ataque hubiese sido en respuesta al derribo horas antes de un dron estadounidense por parte de Irán.



Pelosi dijo que no fue informada de ese ataque suspendido por Trump a última hora.



La tensión con Irán va en aumento desde que Washington se retiró el año pasado del acuerdo nuclear con Teherán, pero ha alcanzado nuevas cotas desde abril, cuando Trump decidió no renovar las exenciones a la compra de petróleo iraní.



A ello se sumaron el aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio y el saboteo de cuatro petroleros en un puerto emiratí.



El último incidente fue el derribo este jueves del dron estadounidense MQ-4 Triton, que, según Irán, violó su espacio aéreo, algo que el Pentágono ha rechazado.



Después de que Trump asegurara que detuvo el ataque porque iban a morir unas 150 personas, Irán afirmó también que el jueves evaluó abatir un avión militar P8 estadounidense con 35 personas a bordo que supuestamente violaba su espacio aéreo, pero decidió no hacerlo.



El Consejo de Seguridad de ONU pidió este lunes diálogo y contención a Estados Unidos e Irán, mientras ambos países siguen responsabilizándose entre sí de la escalada de tensión desatada tras el sabotaje de varios barcos en el golfo Pérsico y del derribo de un dron estadounidense el pasado 20 de junio.