Trump le da perdón presidencial a mujer que aún le quedaban 35 años de cárcel

En diálogo con W Radio, Judith Negron, una de las 11 personas que el presidente Donald Trump perdonó el dia de ayer, se econtraba pagando una pena de 35 años de cárcel por fraude contra Medicare de $205 millones.

Judith Negron, quien ya había cumplido ocho años de una sentencia de 35 años en una prisión federal en el centro de Florida, aseguró en W Radio, que se siente muy agardecida por la segunda oportunidad que le están dando.

"Estoy muy agradecida por la libertad que me ha otorgado el presidente", dijo Negron. Además agregó que durante todo su proceso ella ha "tenido muchos ángeles de la guarda que me han ayudado en todo".

La mujer confesó que se ha arrepentido por todo el daño que causó por los defalcos que cometió en el 2011. "He trabajado muy duro, me he arrepentido muchas veces por todo lo malo que hice".

Negron estuvo involucrada en los sobornos que le pagaron a los propietarios y operadores de instalaciones de vivienda asistida y casas intermedias, así como a corredores de pacientes, a cambio de entregar pacientes no elegibles a sus instalaciones de salud mental.

